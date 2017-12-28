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Türk savaş gemileri sondaj çalışmalarını izliyor

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Güney Kıbrıs’ın sözde MEB'indeki 6’ncı parsele önceki gece varan sondaj platformu “Saipem 12000’in” sabitlenmesi çalışmaları başladı, Türk savaş gemilerinin sessiz takipte olduğu iddia edildi...

28 Aralık 2017 Perşembe 13:01
Türk savaş gemileri sondaj çalışmalarını izliyor
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Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 6’ncı parseldeki “Kalipso” isimli doğal gaz yatağına önceki gece varan sondaj platformu “Saipem 12000’in” sabitlenmesi çalışmaları başladı.

Politis gazetesi, “Rahatsız Etmeden İzliyorlar – Kalipso’da Sakinlik – Saipem’deki Hazırlıklar Türklerin Tacizi Olmadan Sürüyor” başlıkları altında verdiği haberinde, önceki gece Kalipso yatağına varan sondaj platformu Saipem 12000’in yatağa sabitlenme çalışmalarının devam ettiğini, Türk savaş gemilerinin ise herhangi bir rahatsızlık yaratmadan çalışmaları çok uzak bir mesafeden izlediğini iddia etti.

Gazete, sondaj platformunun Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ine sorunsuz girmesinin, gerginlik yaşanmasından korkan Rum hükümetini rahatlattığını, dün akşam saatlerine kadar bölgede herhangi bir Türk NAVTEX’i de ilan edilmediğini öne sürdü.

Kalipso yatağı merkezli  beş deniz mili çapındaki alanın Güney Kıbrıs tarafından “bağlandığını” ve platforma destek veren gemiler dışında hiçbir geminin alana girişine izin verilmediğini vurgulayan gazete, Rum hükümetinin konu hakkında “düşük tonlar” kullanmayı sürdürmeyi amaçladığını yazdı.

SONDAJ YILBAŞI ARİFESİ VEYA SONRASINDA

Gazete, Salı gecesi Kalipso yatağına varan platformun sabitlenmesi işleminin hali hazırda ilerleme gösterdiğini, sondaj işleminin yılbaşı arifesinde veya hemen ertesi gününde başlamasının öngörüldüğünü aktardı.

Rum devlet yetkililerin Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin helikopteriyle platforma gittiklerini, Merkezin komutanı Albay Kostas Fitiris’in de platform kaptan ve mürettebatına hoş geldin konuşması yaptığını belirten gazete, platformun çalışmasının 36 gün sürmesinin beklendiğini vurguladı.

Habere göre, Saipem 12000 platformu Şubat ayında 3’ncü parselde bulunan “Supya” isimli yatağa giderek sondaj çalışması yapacak.

LİLLİKAS’TAN HOŞGELDİN MESAJI

Gazete ayrıca, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lillikas’ın dün sosyal medya hesabından platformun gelişini selamlayan bir mesaj yayınladığını ve platforma giden helikopterden çekilen fotoğraflara da yer verdiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Sondaj Cumartesi Başlıyor” başlığı altında verdi.

Gazete, Saipem 12000 platformunun yolculuğu sırasında herhangi bir kışkırtmayla karşılaşmadığını ancak üç Türk savaş gemisi tarafından uzaktan izlendiğini iddia etti.

Platforma ikmal yapan iki gemi ve dün platforma uçuşlar gerçekleştiren üç helikopterin de herhangi bir tacizle karşılaşmadığını belirten gazete, her şeyin programa uygun şekilde ilerlediğini vurguladı.

Gazete, platformunun sondaj çalışmasının Şubat ayının ilk haftasında, yani Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinin birinci turu ile ikinci turu arasına denk gelen zamanda bitmesinin de öngörüldüğünü belirtti.

Haberde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde yetki alanına giren bölgeleri de içeren Navtex’inin ise bugün son günü olduğu iddia edildi.

Gazete, Türkiye’nin arama kurtarma tatbikatı gerekçesiyle yayımladığı Notam’la bağladığı alanda ise dün bir Türk savaş gemisinin tacizinin gerçekleştiğini öne sürdü.

Haberde, Türk savaş uçağının, Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait Larnaka’dan kalkan bir C130 tipi uçağa, kalkışından kısa bir süre sonra yaklaşarak kimlik belirtmesini istediği, uçağın yanıt vermeyerek yoluna devam etmesinin ardından ise “tacizin”, uçağın Atina hava sahasına girişiyle son bulduğu iddiasına da yer verildi.

Althia gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Beklentiler İçeren Sondaj – Türkiye Kışkırtmaya Devam Ediyor” başlıkları altında aktardı.

Gazete, Türkiye’nin “Deep Sea Metro II” sondaj platformunun İtalya açıklarında bulunduğunu ve rotasının İstanbul olarak göründüğünü belirtirken, Türk yetkililerinin açıklamalarına bakıldığında ise platformun Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde sondaj çalışması gerçekleştirmesinin hedeflendiğini iddia etti.

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis dün konuya ilişkin açıklamasında, hükümet olarak gerek Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’i gerekse bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve sürekli bilgi edindiklerini belirtti.

Hristodulidis, Saipem platformuna ilişkin çalışmaların da plana göre gittiğini vurguladı.

KAMMENOS: “TÜRKLER SORUMLULUKLARINI ÜSTLENSİN”

Gazete bir diğer haberinde ise, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un dünkü açıklamasında, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ine sondaj platformu göndereceğine ilişkin iddiaları değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre Kammenos, “Türkler uluslar arası toplumla çatışmak istiyorlarsa, bunun sorumluluğunu almaya da hazır olmalı” şeklinde konuştu.

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