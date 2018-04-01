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Türkiye Crans Montana'da aklandı

AB Komisyonu’nun yıllık raporunun taslağında Türkiye’yi Crans Montana zirvesinde izlediği tutuma ilişkin “tam manasıyla suçsuz ilan ettiği” iddia edildi.

01 Nisan 2018 Pazar 16:30
Türkiye Crans Montana'da aklandı

AB Komisyonu’nun yıllık raporunun taslağında Türkiye’yi Crans Montana zirvesinde izlediği tutuma ilişkin “tam manasıyla suçsuz ilan ettiği” iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Komisyon Ankara’yı Crans Montana’da Da Suçsuz Çıkardı” başlığı altında verdiği haberinde, AB Komisyonu’nun yıllık rapor taslağında Türkiye’den “Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine desteğini belirttiği” şeklinde bahsettiğini ve Türkiye’yi Kıbrıs sorununda “tam manasıyla suçsuz çıkardığını” yazdı.

Gazete, Komisyonun raporunun, Cenevre’de 2017 yılının Ocak ve Crans Montana’da Temmuz aylarında gerçekleştirilen zirveleri de kapsadığını belirterek, rapor taslağında Türkiye’nin “iki toplum lideri arasında bütünlüklü bir çözüm için sürdürülen müzakerelere, BM Genel Sekreterine ve özel danışmanının çabalarına destek belirttiğinin” yer aldığını öne sürdü.

Raporda, Cenevre ve Crans Montana’daki zirvelerin ise “sonuç alınamadan sona erdiği” vurgulandı.

Gazete, ayrıca, rapor taslağında yer aldığını iddia ettiği diğer unsurlara da haberinde ayrıntılı şekilde yer verdi.

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