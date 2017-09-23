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Türkiye’den kayıplara ilişkin arşivlerini açması isteniyor

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’ye, Kıbrıs’taki kayıplara ilişkin arşivlerini açması ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin işleyişini kolaylaştırması yönünde çağrıda bulundu.

23 Eylül 2017 Cumartesi 12:47
Türkiye’den kayıplara ilişkin arşivlerini açması isteniyor

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’ye, Kıbrıs’taki kayıplara ilişkin arşivlerini açması ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin işleyişini kolaylaştırması yönünde çağrıda bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin çalışmalarını tamamlarken Türkiye’ye yönelik, kayıplara ilişkin arşivlerini açması ve Kayıp Şahıslar Komitesi’ne gerekli her türlü yardımı yapması yönünde çağrıda bulunduğunu yazdılar.

Gazete, komite daimi üyelerinin, Türkiye’nin sunduğu “Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 2017 yılında, halihazırda kazı yaptığı on bölgenin yanı sıra on birinci askeri bölgede kazı yapma izni verildiği ve Türk tarafınca kurulan arşiv inceleme komitesinin, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin talepleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğüne ilişkin belgeye değindiklerini” de aktardı.

Habere göre Bakanlar Komitesi daimi üyeleri Türkiye’ye ayrıca, AİHM kararlarında öngörülen tazminatları ödemesi çağrısını da yinelediler.

3 ÜYE YARIN LONDRA’YA

Öte yandan gazete, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üç üyesinin, İngiltere’nin arşivlerinin incelenmesine izin vermesi talebiyle temaslarda bulunmak amacıyla yarın Londra’ya gideceklerini yazdı.

Komitenin Kıbrıslı Rum Üyesi Nesotras Nestoros konuya ilişkin açıklamasında, İngiltere Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler İdaresi ve Dışişleri Bakanlığı’nın temsilcileriyle ortak görüşme gerçekleştirileceği belirtirken İngiltere Milli Arşivi’nde de temaslarda bulunacaklarını ifade etti.

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