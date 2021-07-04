“Türkiye’den Kıbrıs’ta iki devlet için zorlama”

Fileleftheros gazetesi “İki Devlet İçin Hard Rock… Türk Şantajı: Ya Egemen Eşitliğin Kabulü, Ya Yeni Oldu-Bittiler” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde Türkiye’nin, kapalı bölge Maraş’ın açılmasıyla ilgili planlarının ikinci safhasına geçtiğini ve Maraş konusunun parça parça halledilmesi taktiğinin, Türkiye’nin “arzularına” ve “şantajlarına” hizmet ettiğini öne sürdü.

Mevcut safhada, Maraş’taki çalışmaların ortak kullanım alanlarıyla ilişkili olduğunu kaydeden gazete, bir diğer senaryonun da pilot bölge belirlenmesi ve bu bölgede malı olan Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmaya davet edilmesi olduğunu iddia etti.

Haberde, bu çerçevede restorasyon konusunun da değerlendirilebileceği savunuldu.

Gazete, doğalgaz konusundaki hedefin ise ortak idare, gelirlerin paylaşımı ve doğalgazın borularla Türkiye üzerinden taşınması olduğunu öne sürerek, Ankara’nın halihazırda Rum Yönetimi’nin enerji programının yeniden başlaması halinde yeni oldu-bittiler yaratacağı konusunda uyardığını yazdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’yi ziyaret edeceğini ve tüm dikkatlerin, Erdoğan’ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini belirten gazete, Erdoğan’ın yapacağı açıklamalarla ilgili çeşitli bilgiler bulunduğunu; ancak henüz hiçbir şeyin teyit edilmediğini kaydetti.

Haberde, Türkiye’nin KKTC’ye verdiği desteği göstermek isteyen Erdoğan’ın birçok açılış yapacağı, Maraş’taki “Millet Bahçesi”nde çay içeceği ve “Bilal Ağa Mescidi”nde dua edeceği ileri sürüldü.

Gazete, Rum Yönetimi’nin ise tüm bu faaliyetlere karşılık birçok inisiyatif alarak perde gerisinde faaliyetlerde bulunduğunu ve Türkiye’ye müdahale edebilecek ABD ve Rusya gibi ülkelerle temasa geçtiğini yazdı.

“GUTERRES’İN ATACAĞI ADIMLAR EYLÜL’DEKİ TOPLANTILARDAN SONRA BELLİ OLACAK”

Gazete, bir diğer haberinde ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, bir sonraki adımı belirlemek için Kıbrıs sorununa müdahil olan beş tarafla Eylül’de yapacağı görüşmeye kadar bekleyeceğini yazdı.

Durumun şimdi daha farklı olduğunu ve gerek BM, gerekse müdahil taraflar açısından daha zorlu olduğunu kaydeden gazete, Guterres’in Kıbrıs sorunu için özel danışman atanması konusunda anlaşma sağlanması için zemin aradığını belirtti.

SPEHAR’IN GÖREV SÜRESİ AY SONU DOLUYOR

Gazete devamla, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Başkanı Elizabeth Spehar’ın görev süresinin ay sonu dolacağını ve New York’ta, Spehar’ın yerine kimin geleceğine dair istişarelerin başladığını yazdı.

Spehar’ın, yerine gelecek kişi belirlenene kadar görevinde kalmaya devam edeceğini belirten gazete, elde edilen bilgilere dayanarak yeni temsilcinin büyük ihtimalle Eylül ayı içerisinde geleceğini kaydetti.