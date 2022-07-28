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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj planları

 Rum basını, Türkiye’nin “Abdülhamid Han” isimli 4’üncü sondaj gemisini Doğu Akdeniz’de sondaj için gönderecek olmasına geniş yer verdi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 11:51
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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj planları
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Alithia gazetesi, “Ankara Kıbrıs MEB’inde Sondaja Hazırlanıyor – Tatar Gemiyi Ziyaret Etti – Atina ve Lefkoşa Yakın Takipte” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin “Kıbrıs açıklarında yeni kışkırtıcı eylemlere hazırlandığı” yorumunda bulundu.

Gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gemiyi Tarsus limanında ziyaret ettiğini de belirtirken Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun konuya ilişkin açıklamasında ise, Türkiye’nin sondaj yapmayı planladığı noktaya ilişkin emareler bulunduğunu söylediğini aktardı.

Habere göre Pilidu daha fazla ayrıntı vermedi.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, “Lefkoşa Beklemede – Erdoğan Abdülhamid Han Gemisinin Nereyi Kazacağını 9 Ağustos’ta Açıklayacak” başlıklarını kullanırken, DİKO partisinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya da yer verdi.

DİKO’nun açıklamasında, Türkiye ve KKTC yetkililerinin “saldırgan ve kışkırtıcı tutumunun kabul edilemez olduğu” ifade edilirken “dördüncü sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında sondaj yapacak olmasının uluslararası hukukun ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının çiğnenmesi anlamına geleceği” iddia edildi.

Haravgi gazetesi ise haberini “Türkiye’nin Yeni Sondaj Gemisi 9 Ağustos’ta Mersin’de” başlığı altında yayımladı.

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