Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünya'yı teğet geçecek!
Dünya'yı teğet geçecek!
2,5 Milyar Yıldır Materyal Sızıyor
2,5 Milyar Yıldır Materyal Sızıyor
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...

Türkiye’nin MEB’deki faaliyetleri BM’ye şikayet edildi

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:17
Türkiye’nin MEB’deki faaliyetleri BM’ye şikayet edildi

Güney Kıbrıs, sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği sözde yasadışı eylemleri Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etti.

Fileleftheros gazetesi, “Barış İçin Tehdit – Lefkoşa’dan Türk Tehditlerine İlişkin BM’ye Yeni Şikayet” başlığı altında verdiği haberinde, Rum BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Mavroyannis’in görevi devraldıktan sonra ilk resmi mektubunu BM’ye gönderdiğini ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini şikayet ettiğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis mektubunda, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemleriyle BM tüzüğü ve uluslararası hukuk kurallarını çiğnemekte ısrar ettiği, böylece de, bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkilediği, uluslararası sivil havacılık uçuşlarını tehlikeye attığı ve barış sürecinin gerçekleşmesi için olumlu ortam yaratılmasını engellediği iddialarında bulundu.

Mektupta, bölgede uçuş gerçekleştiren sivil ve askeri uçakların telsiz yoluyla Türkiye tarafından sürekli rahatsız edildikleri ve Türkiye tarafından oluşturulan rejimin Türk ordusunun gerçekleştirdiği tatbikatlar konusunda yasadışı NOTAM’lar yayınladığı iddia edilirken, Türk ticari uçaklarının ise Ercan Havaalanını kullanmaya devam ettikleri vurgulandı.

Habere göre Mavroyannis mektubunda, BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duyulması ve Türkiye ile Kıbrıslı Türklere, Kıbrıs sorununun çözümü sürecinin yeniden başlamasına katkı koymaları yönünde çağrı yapılmasını talep etti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın sözde hava sahasındaki ihlaller ile sözde “kapalı olan liman ve havaalanlarının kullanımını” gösteren iki adet belgenin de mektuba eklendiğini belirtti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısMünhasır Ekonomik BölgeMEBTürkiyeBMşikayetHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
KıbrısTürkünün Sesi 2019-08-03 13:44:24

Bre açgözlü tilkiler, o doğal gazı sadece size mi hediye edeceğiz? 45 yıldır anlaşmaya çalışırık şimdi de barışı mış gölgelerik. Öyle yağma yok. Bı doğalgaz bizim de hakkımız. Söke söke de alırız...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
EK 2019-08-03 14:05:25

Kıbrısın tamamının sizlerin olduğunu, 1960 anayasasını yok kabul ettiğiniz sürece daha çok ağlar, şikâyetçi olursunuz a geri zekalılar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Rum Turizm Müsteşarlığı ABD, Çin ve Kanada’dan turist arıyor
Rum Turizm Müsteşarlığı ABD, Çin ve Kanada’dan turist arıyor
İpotekli Malların Satışı Yasası Rum Meclisinde Onaylandı
İpotekli Malların Satışı Yasası Rum Meclisinde Onaylandı
Uzmanlar Nil virüsü için irtibata geçti
Uzmanlar Nil virüsü için irtibata geçti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim