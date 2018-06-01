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Türkiye’ye yapılan mali yardımlara ambargo için AB’ye baskı yapıyor

Avrupa Parlamentosu’ndaki Rum milletvekillerinin, Türkiye’ye yapılan mali yardımlara ambargo konması için AB’ye baskı yaptıkları bildirildi.

01 Haziran 2018 Cuma 12:45
Türkiye’ye yapılan mali yardımlara ambargo için AB’ye baskı yapıyor

Avrupa Parlamentosu’ndaki Rum milletvekillerinin, Türkiye’ye yapılan mali yardımlara ambargo konması için AB’ye baskı yaptıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum AP milletvekillerinin bu baskısının,  AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger’in Türkiye-AB müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik çaba gösterdiği döneme denk geldiğini kaydetti.

Berger’in “EUObserver”a yaptığı açıklamaları aktaran gazeteye göre Berger, AB’nin, Türkiye’nin olağanüstü hal rejimini kaldırması halinde, AB’ye üyelik müzakerelerinin yeniden başlaması konusunu irdeleyebileceğini ve böyle bir kararın, “sembolik bir jest” olacağını kaydetti.

Gazete, DİSİ’nin AP Milletvekili Lefteris Hristoforu’nun, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Komiseri Johannes Hahn’ın da hazır bulunduğu AP oturumunda, AB’nin Türkiye’ye yaptığı mali yardımları sonlandırması ve AB ülkeleri tarafından Türkiye’ye yapılan silah satışına ambargo konması gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre, Hristoforu, yardım yapıldıkça Türkiye ile yaşanan sorunların büyüyeceği ve AB’nin ortada kalacağı iddiasında bulundu.

Hristoforu, AB ilke ve değerlerini ihlal, AB ülkelerini de tehdit eden Türkiye’yi finanse etmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, Avrupa dayanışmasının nerede olduğu sorusunu yöneltti.

Gazeteye göre, AKEL’in Avrupa Parlamentosu Milletvekili Neoklis Silikiotis ise, Türkiye’de “durumun kötüleştiğini, hukukun üstünlüğünün artık ülkede geçerli olmadığını, insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlal edildiğini, gazetecilerin fişlendiğini, uluslararası hukukun hiçe sayıldığını ve AB üyesi ülkelerin topraklarını silah şiddeti ve korsan faaliyetlerle işgal ettiğini” iddia etti.

Silikiotis, Türkiye’ye yapılacak herhangi bir finansmanın hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyeceğini ve yapılan yardımların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gazete, DİKO’nun AP Milletvekili Kostas Mavridis’in ise, Hahn’a soru yönelterek, Türkiye’nin AB ile olan üyelik müzakerelerinin yeniden başlaması için gereken kriterleri ne kadar yerine getirdiğini sorguladığını yazdı.

Mavridis, Hahn’dan, bu kriterlerin yerine getirilip getirilmediğine inanıp inanmadığını cevaplamasını talep etti.

EDEK’in AP Milletvekili Dimitris Papadakis de, Türkiye’ye sınırlarını koruması için finansman verildiğini, ancak bu finansmanın sınırdaki sivillerin öldürülmesi için kullanıldığını öne sürerek, demokratik bir ülke olması ve Avrupa’nın izinden gitmesi umuduyla yapılan finansmanın, Erdoğan ve muhalifler arasında faşizm yolunda giden bir rekabete harcandığını iddia etti.

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