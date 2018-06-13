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Türkiye’yi Ercan Havaalanı konusunda şikayet etti

Rum AP Milletvekili, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde FIR hattını ihlal ettiği, bu ihlallerin ve Ercan Havaalanı’nın faaliyetlerinin uçuş güvenliğini tehlikeye attığını iddia etti.

13 Haziran 2018 Çarşamba 12:48
Türkiye’yi Ercan Havaalanı konusunda şikayet etti

Rum AP Milletvekili Lefteris Hristoforu, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde FIR hattını ihlal ettiği, bu ihlallerin ve Ercan Havaalanı’nın faaliyetlerinin uçuş güvenliğini tehlikeye attığını iddia etti.

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Fileleftheros gazetesi haberinde, Rum AP Milletvekili Lefteris Hristoforu AP kürsüsünden yaptığı konuşmada Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde hava sahasında yaptığı ihlaller ve “Timbu” (Ercan) Havaalanı’nın kullanılmasının uçuşlarda güvenliği tehlikeye attığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristoforu, AB Ulaştırma Komiseri Violeta Bulc’un da hazır bulunduğu oturumda yaptığı konuşmada ayrıca Türkiye ve Ercan’a uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerine yaptırımlar uygulanmasını da talep etti.

Bir diğer Rum AP Milletvekili Eleni Teoharus da yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde FIR hattındaki ihlallerinden bahsederek AB’ye kararlı şekilde müdahalede bulunması çağrısı yaptı.

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