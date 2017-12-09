Türklere ait evler ıslah edilecek

Larnaka’ya bağlı “Lefkara” köyünde Kıbrıslı Türklere ait yıkılmaya yüz tutmuş evlerin ıslahı için bazı kararlar üretildi.

Politis gazetesi, Lefkara’daki evlerin yüzde 18’inin dağlık kesimde bulunduğunu ve 1963 olayları sonrasında terk edildiklerini belirterek, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Müdürü’yle köyde gerçekleştirilen toplantıda, söz konusu evlerin geri kazanılması için bazı adımların atılması kararı alındığını yazdı.

TEMİZLİK İÇİN 2 BİN 800, TAMİR İÇİN 180 BİN EURO

Habere göre “Lefkara Belediye Başkanı” Sofoklis Sofokleus, konuya ilişkin açıklamasında, Kıbrıslı Türklere ait bu evler konusunda, ilk aşamada belediyeye 2 bin 800 Euro verileceğini, bu ödenekle evlerin temizliğinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Sofokleus, söz konusu evlerin tamiratı için ise yeni bütçede 180 bin Euro ödenek ayrılacağını, tüm Türk mahallesinin yenilenmesi için AB ödeneklerinin araştırılacağını ve son olarak da bu evlerin ihtiyaç sahibi Kıbrıslı Rumlara verilmeleri konusunda Rum İçişleri Bakanlığı tarafından çalışma başlatılacağını vurguladı.