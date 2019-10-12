Tusk’tan Anastasiadis’e tam destek

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, dün Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaptığı görüşmede, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetleri konusunda Güney Kıbrıs’a “tam desteğini” belirtirken, Türkiye’nin Suriye operasyonu hakkında da açıklamada bulundu.

Alithia gazetesi, “Türkiye’ye Elle Tutulur Yanıt Verilsin” başlığı altında verdiği haberinde, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’un dün Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaptığı görüşmeye geniş şekilde yer verdi ve Tusk’un, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına ilişkin Rum tezlerine tam destek belirttiğini yazdı.

Habere göre Tusk, dünkü görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Avrupa Konseyi’nin, Türkiye’nin yasadışı eylemlerini güçlü bir şekilde kınadığını, Türkiye’nin yeni sondaj faaliyetleri konusunda ise AB’nin Güney Kıbrıs’a tam destek verdiğini” ifade etti.

Türkiye’nin bu faaliyetlerinin sadece Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının yeniden başlamasını zora sokmakla kalmayıp, AB ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini de zora soktuğunu iddia eden Tusk, Türkiye’ye bu eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu.

Tusk, Türkiye’nin Suriye operasyonu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göçmenlerin AB’ye gönderilebileceği açıklamalarını da değerlendirdi.

Türkiye’nin Suriye’nin Kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonun büyük endişelere sebebiyet verdiğini ve durdurulması gerektiğini iddia eden Tusk, “IŞİD’e karşı mücadele eden güçler arasında kritik bir öneme sahip Kürt güçlerinin, Atlantik’in her iki yakası tarafında da terk edildiğini, bunun da, hem stratejik hem de etik açıdan soru işaretlerine yol açtığını” savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göçmenler konusundaki sözlerini de değerlendiren Tusk, “göçmenlerin tehdit için kullanılan bir silaha dönüştürülmelerine izin vermeyeceklerini ve Erdoğan’ın açıklamalarının gerçekçi olmadığını” iddia etti.

ANSTASİADİS

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamalarında, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarına ilişkin bilindik tezlerini yineleyerek Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik elle tutulur önlemler alması ve güçlü mesajlar göndermeye devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Anastasiadis, ileri sürdükleri “Türkiye’nin ihlalleri” hakkında Tusk’u bilgilendirdiğini belirttiği açıklamasında, Türkiye’nin bu eylemlerine son vermesi gerektiğini savundu.

“Türkiye’nin ihlallerinin”, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının yeniden başlaması ve üçlü görüşme planlamalarının yapıldığı zamanda gerçekleştiğini savunan Anastasiadis, “Türkiye’nin bu eylemleri bizim müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki samimi çabalarımızı baltalamaktadır” şeklinde konuştu.

Anastasiadis ayrıca, Tusk’a, Kıbrıs sorununa gösterdiği şahsi ilgiden ötürü teşekkürlerini dile getirdi.

MERKEL’LE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Fileleftheros gazetesi ise, Tusk-Anastaiadis görüşmesine ve sonrasındaki açıklamalara geniş yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel’le de telefonda görüştüğünü yazdı.

Gazete, Tusk’un Anastasiadis’e yönelik desteğini dile getirdiğini aktardığı haberinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj girişimlerinin Anastasiadis-Merkel telefon görüşmesinde de ele alındığını aktardı.

Habere göre Anastasiadis, Perşembe akşamı Merkel’i telefonla aradı ve ileri sürdükleri “Türkiye’nin yasadışı eylemleri” hakkında bilgi aktardı.

Anastasiadis ile Merkel’in, Avrupa Konseyi toplantısında olabilecekleri de konuştuklarını aktaran gazete, Merkel’in Türkiye’nin eylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdiğini savundu.