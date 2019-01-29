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Üç polis, insanlık dışı muameleden mahkemelik

29 Ocak 2019 Salı 18:45
Üç polis, insanlık dışı muameleden mahkemelik

Alkol kontrolü sırasında yakaladıkları 20 yaşındaki RMMO mensubu genci karakola götüren Limasol Polisi Trafik Şubesi’nden 3 polis memura “devlet memuruna insanlık dışı ve insanlık onurunu zedeleyici muamelede bulunmaktan” dolayı dava okundu.

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Fileleftheros’un haberine göre, kontrol sırasında alkollü olduğu tespit edilen genci teyit için ikinci alkol testi yapılmak üzere karakola götüren polisler, ikinci test sonucu da pozitif çıkınca kelepçelenmek istenen gencin “bir şekilde başını kolona çarparak” ciddi şekilde yaralandığını bildirmişti.

Vukuatın 2015’te gerçekleştiğini yazan gazete RMMO’lu gencin “Polis Aleyhine Şikayet ve İddiaları Bağımsız Araştırma Birimi”ne şikayetçi olması üzerine konunun araştırıldığını, dosyanın Başsavcılığa gönderildiğini ve başsavcılığın “gencin karakola sağlıklı girmesine karşın yaralanmış çıktığını” dikkate alarak meseleyi mahkemeye sevk ettiğini yazdı.

Haberde, dava okunmak istenen 3 polise ulaşılamadığı; bir tanesinin adı başka bir vukuata karıştığı için hali hazırda polisten ayrıldığı, bir diğerinin ise teşkilatta “çok hassas bir birimde” görev yaptığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Insanlık Dışı MuameleMahkemePolisGüney KıbrısHaber
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