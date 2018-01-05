Üçlü görüşme için yeni tarih belirlenecek

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamalarda, İsrail’in, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın BM’de Kudüs konusundaki tutumundan rahatsız olduğuna dair basında çıkan haberleri yalanladı.



Hristodulidis, görüşmenin, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun da katılım göstermesinin gerektiği İsrail Meclis’inde (Knesset) yapılacak iç konularla ilgili bir oylamadan dolayı ertelendiğini ifade etti.



Netanyahu ülkesinden ayrılamayacağı için görüşmenin aynı tarihte, yani 8 Ocak’ta İsrail’de olmasının önerildiğini belirten Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile Yunanistan tarafından bunun mümkün kılınamadığını söyledi.



Hristodulidis, üçlü görüşme için yeni bir tarihin belirlenmesi amacıyla İsrail ile temas halinde olduklarını ifade etti.