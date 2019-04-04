Üçlü görüşme talebini yineleyecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la salı günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde dile getirdiği üçlü görüşme yapılması yönündeki talebini, Lute’la adadaki görüşmesinde yineleyeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Ortak Görüşme İstiyor – Anastasiadis’e Göre Tek Yol Üçünün Görüşmesi” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz salı günü BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’a ilettiği üçlü görüşme talebini, Lute’un adaya bu hafta sonu yapacağı ziyaret sırasında yeniden gündeme getireceğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Anastasidis’in salı günü Lute’a telefonda dile getirdiği üçlü görüşme talebini kabul etmediğini, bunun da sebebini, siyasi eşitlik konusundaki taleplerinin tatmin edilmesi olarak açıkladığını iddia eden gazete, Anastasiadis’in ise Lute’la pazar günü yapacağı görüşmede bu talebini yineleyeceğini vurguladı.

Anastasiadis’in, tüm sürecin ilerleyebilmesinin tek yolunun üçlü görüşme olduğunu düşündüğünü belirten gazete, Akıncı’nın üçlü görüşmeye ilişkin “sözlerini” de yansıttı.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “kendisinin kabul etmesi beklenen şeyin siyasi eşitsizlik yaratacağı” iddiasında bulundu.

Habere göre Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin, merkezi devletin alacağı her kararda bir olumlu oylarının gerekli olması isteğini kabul etmesi yönündeki taleplere anlam veremediğini belirterek “Taraflardan biri ve de devlet, diğer tarafın olumlu oyunu almayı başarmak zorunda olacak. Siyasi eşitliğin ortadan kaldırılması, siyasi eşitsizlik budur” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir durum olmadığı iddiasını da yineledi.

Gazete Anastasiadis’in konuşmasında, 2017 yılında İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la gerçekleştirdiği görüşmede Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele konusunda konuşulanlara da değindiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson’la gerçekleştirdiği görüşmede Johnson’un kendisine, “Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muameleye neden karşı çıktığını sorduğunu”, kendisinin ise “Senin vatandaşlarına, eğer Türkiye AB üyesi olursa İngiltere Türk vatandaşlarının akınına uğrayacak diyerek İngilizleri AB’den çıkış için ikna edişinle aynı sebepten” yanıtını verdiğini söyledi.

Anastasiadis, Johnson’a; “siz 60 milyonsunuz ve endişeleniyordunuz. Biz ise sadece 800 biniz” dediğini belirterek, Johnson’un ise kendisine “bunun kendi görüşü değil, çalışma arkadaşlarının argümanı olduğunu söylediğini” aktardı.

Anastasiadis: “Ben de kendisine, çalışma arkadaşlarının argümanına tamamen katılıyorum dedim” şeklinde konuştu.

AKEL ELEŞTİRDİ HRİSTODULİDİS YANITLADI

Gazete bir diğer haberinde ise, AKEL ve DİSİ’nin Kıbrıs sorununa ilişkin yaptıkları açıklamalarla seçin öncesi dönemi hatırlattıkları yorumunda bulunarak, AKEL’in sert eleştirilerini sürdürdüğünü yazdı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, dün Limasol limanını gezerken yaptığı açıklamada özetle, yapılan açıklamalara bakıldığında müzakerelerin yenden başlaması konusunda kimsenin iyimser olamayacağını belirtti.

Anastasiadis’e müzakerelerin yeniden başlaması konusunda girişim üstlenmesi çağrısını yineleyen Kiprianu, Kıbrıs Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in BM Daimi Temsilcisi olarak atanmasının yasal olmadığı şeklindeki iddiasını da sürdürdü.

Kiprianu, müzakerecinin herhangi başka bir görev üstelenemeyeceğine dair yasa olduğunu belirterek, Rum hükümetinin yasayı bilerek çiğnemesinin yasalara uyması beklenen vatandaşlara kötü örnek teşkil edeceğini ifade etti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise Kiprianu’ya yanıtında, zamanın geçmesinin oldubittilerin kalıcılaşmasına yol açtığının farkında olduklarını ve Kıbrıs Rum tarafının yeni bir müzakere sürecine tam anlamıyla hazır olduğunu dile getirdi.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de dün Kiprianu’ya yanıt verdiğini ve “siyasi eşitlikte geri adım atanın Kıbrıs Rum tarafı değil Kıbrıs Türk tarafı olduğunu söylediğini” yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Akıncı’nın Anastasiadis ve Lute’la bir üçlü görüşmeyi kabul etmemekle yazık ettiğini iddia ederek “Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye’nin Haziran’dan önce Kıbrıs sorununda bir gelişme yaşanmaması şeklindeki tezini kabul etmiş görünüyor” iddiasında bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Lute Beklentilerin Olmadığı Bir Görevde – Cumartesi Yeniden Geliyor Ancak Hiçbir Şey İlerlemenin Varlığına İşaret Etmiyor – Başkan Siyasi Eşitlik Konusundaki Türk Tezine Yeniden Yanıt Verdi: Her Karar ve Oy Siyasi Eşitsizlik”.

Politis: “Eşitlik Konusunda Uçurum – Lute’un Gelişi Çerçevesinde Yeni Gündem Oluşuyor”.

Haravgi: “Müzakerelerin Yeniden Başlaması Konusunda Hiçbir İyimserlik Yok”.