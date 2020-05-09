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Uçuşların Haziranda başlaması planlanıyor

Gazete, Güney Kıbrıs’ta ilk uçuşların Haziran ayı başlarında gerçekleştirilmesinin planlandığını yazdı.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:46
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Uçuşların Haziranda başlaması planlanıyor

Güney Kıbrıs’ın havaalanlarının Haziran ayının ilk haftasında uçuşlara açılmasının planlandığı ve havaalanlarının işleyiş protokollerinin hazırlanması amacıyla iki bakanlı bir komite kurulduğu bildirildi.
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ilk uçuşların Haziran ayı başlarında gerçekleştirilmesinin planlandığını yazdı.
Gazete, bu çerçevede, havaalanlarının işleyiş protokollerinin belirlenmesi için iki bakanlı bir komite kurulduğunu belirtirken protokollerin 10 gün içerisinde hazır olmasının beklendiğini de ifade etti.

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında da, uçuşların yeniden başlaması konusunun ele alındığı ayrı ortak bir komite kurulduğunu yazdı.
Habere göre İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Shmuel Revel dün yaptığı açıklamada, iki ülke arasında uçuşların başlaması şartlarını ele alacak ortak bir çalışma komitesinin oluşturulduğunu ifade etti.
Revel açıklamasında, komitenin sağlık, havacılık ve turizm alanında uzmanlardan oluştuğunu ve iki ülke arasında uçuşların başlaması ile turizm alanında işbirliği konularının ele alınacağını belirtti.

Son Güncelleme: 09.05.2020 14:55
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