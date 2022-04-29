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"Ukrayna ve Kıbrıs arasında 'paralellik var'!"

Estonya’da bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Estonya Cumhurbaşkanı’nın, onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada Ukrayna ile Kıbrıs arasında “paralellik” kurdu.

29 Nisan 2022 Cuma 10:08
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"Ukrayna ve Kıbrıs arasında 'paralellik var'!"

Alihtia ve diğer gazetelere göre, Anastasiadis Avrupalılar olarak Ukrayna’daki Rus saldırısını hep birlikte kınamaları, Moskova’nın tavır değiştirmeye zorlanması için baskıya devam etmeleri ve can kayıplarını durduracak ateşkesin sağlanması için diplomatik imkânların hâkim olmasına yönelik daha aktif bir rol oynamaları gerektiğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna saldırısının Avrupa güvenliğinin geleceğine derin etkiler yapmaya devam ettiğini, gelecek yıllarda Avrupa güvenliğinin korunması, ilke ve değerlerinin savunulması gerektiğini belirten Anastasiadis, Ukrayna ile Kıbrıs arasında “sarsıcı bir paralellik bulunduğunu” iddia etti.

Haravgi Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis’in dünkü görüşmesinde Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin “süregelen meydan okumaları”, Ukrayna’daki savaş, güney Kıbrıs-Estonya ikili ilişkileri ve işbirliklerinin daha da derinleştirilmesi yöntemlerinin ele alındığını yazdı.

Haberde ayrıca, Güney Kıbrıs’ın yeni Talin büyükelçisi K. Samuil’in de dün itimatnamesini Karis’e verdiği kaydedildi.

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