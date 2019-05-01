Uluslararası tutuklama emirleriyle iki kişi tutuklandı

Alithia gazetesi, Rum polisinin, geçtiğimiz Pazar, “Ay.Demet” (Metehan) sınır kapısında, hakkında tasarrufunda uyuşturucu bulundurmak ve temin etmek suçlarından dolayı Çek Cumhuriyeti makamları tarafından yayınlanan iki Avrupa tutuklama emri bulunan 44 yaşındaki kişiyi tutukladığını yazdı.

Habere göre Çek makamları, 44 yaşındaki kişi hakkında 2014 Haziran ayında tutuklama emri çıkarmıştı.



44 yaşındaki kişi Çek makamlarına iade edilmesi sürecinin başlaması amacıyla tutuklandı.Gazete aynı haberinde Baf polisinin ise yurt dışındaki bir suç olayına karıştığı gerekçesiyle İnterpol tarafından aranan 27 yaşındaki kişiyi, Baf Havalimanı’na geldiği ve pasaport kontrolü yapıldığı esnada tutukladığını yazdı.Habere göre 27 yaşındaki kişinin dün Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyordu.