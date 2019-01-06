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"UNFICYP için yoğun hareketlilik"

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin kulis faaliyetlerinin tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

06 Ocak 2019 Pazar 13:01
"UNFICYP için yoğun hareketlilik"

Kathimerini gazetesinin “UNFIYCP İçin Yoğun Hareketlilik” başlığıyla aktardığı haberde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın önümüzdeki günlerde Amerika’da gerçekleştireceği temasları anımsattı. 

Gazete, “diplomatlara” dayandırarak, BM Barış Gücü misyonlarıyla ilgili dünya çapındaki değişikliklerin, savaş/çatışma sonrası dönemden bu yana, genel bir değişikliğe işaret etmekte olduğunu yazdı. Haberde, “bugün çok taraflı diplomasi olarak adlandırılan şeyin değişmekte olduğu ve Kıbrıs’ın da doğal olarak bundan etkilendiği” ifade edildi

Habere göre, “bir kaynak” ise, “Kıbrıs dışında ciddi görüşmeler yapıldığını ve Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması konusunda problemlerle karşılaşıldığını” ve “önümüzdeki dönem içerisinde Kıbrıs sorununda gelişmeler olmamasının, vaziyetin muhafaza edilmesinden kuşku duyanları artıracağını” belirtti. “Bu durumun Kıbrıs sorunundaki gelişmelerde Demokles’in kılıcı gibi asılı durması gerekeceği anlamına gelmediği, fakat UNFICYP argümanında geçerli olacağı” yorumu da yapıldı.

Yapılması beklenen değişikliklerin köklü olup olmayacağının, Barış Gücü konusundaki temel meselelerden biri olduğunu da kaydeden gazete, “Lefkoşa’daki diplomatların”, gazeteye, henüz konu hakkında bir bilgilendirme almadıklarını ve konuyla ilgili görüşmenin yapılmasının beklenmesi gerektiğini söylediklerini iletti.

Öte yandan haberde, bu defa olmasa da yaz aylarında gerçekleşecek bir sonraki UNFICYP’in görev süresi uzatılmasında değişiklik yapılmasında ısrar edildiğine ilişkin bilgiler bulunduğu kaydedildi.

Haberde, meseleyi ve bölgeyle ilgili konuları tartışan Rum diplomatların “garip davranışlarla” karşı karşıya kaldıkları da belirtildi.

Gazete “Enerji Konusu Kıbrıs Sorununa Nefes Veriyor” başlıklı haberinde ise, Kıbrıs sorunundaki bir sonraki adımların BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişiyle başlayacağını; öte yandan Lute’un bir metinle gelip gelmeyeceğine dair bilgi ise bulunmadığını ifade etti.

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Habere göre, gazeteye konuşan bazı kaynaklar, “Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a yaklaşan gelişinin ve Exxonmobil’in ikinci sondajının ardından Kıbrıs MEB’indeki çalışmalarda meydana gelecek kesintinin, ulusal meseleyi ilgilendirecek bir gelişmeler penceresi meydana getireceğini” söyledi.

“Etkin katılım, aynı zamanda genel olarak referans şartları konusunda ne olacağının Lute’un Kıbrıs’a gelişinden önce konu teşkil edeceğini” kaydeden gazete, öte yandan “diplomatların” hidrokarbon fonunun gerçekçi ve iletişimsel bir çıkış yolu olduğuna işaret ettiklerini belirtti.

Gazete, hidrokarbon fonuyla ilgili yasa tasarısının mecliste beklemede olduğunu da ekledi.

ANASTASİADİS’İN GÜVENLİK KONULU BELGESİ

Öte yandan Rum basınında bugün yer alan başka bir haberde ise, “Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıslı Türklerle Rumların endişelerini yatıştırmak, aynı zamanda görüş ayrılıkları arasında köprü kurmayı hedefleyen güvenlik konulu belgesinin” içeriğiyle ilgili bir habere de yer verildi.

Fileleftheros gazetesi “Güvenlik: Çözüme Ulaşmak İçin En Önemli Şey” başlıklı analiz haberinde, Kıbrıs sorununun bu boyutunun ele alınmaması halinde bir anlaşma ortaya çıkmasının son derece zor olduğunu yazdı. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konu hakkında ortaya koydukları öneriler arasında ise muazzam uçurum olduğu öne sürüldü.

Gazete, konuyla ilgili haberinde, 2017 yılında İsviçre’de gerçekleştirilen görüşmeleri, aynı zamanda Rum tarafının 5–6 Temmuz 2017 tarihlerinde sunduğu belgelerin içeriklerini anımsattı.

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Anahtar Kelimeler:
UNFICYP
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