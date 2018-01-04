UNFICYP'nin görev süresi uzatılacak

BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararı, 30 Ocak tarihinde almayı planladığı belirtildi.



Fileleftheros gazetesi ilgili programın BM Güvenlik Konseyi’nin Kazakistan başkanlığındaki gayri resmi istişarelerle kararlaştırıldığını yazdı.



Gazete haberinde BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP’le ilgili 6 aylık raporunun en geç 10 Ocak tarihine kadar Güvenlik Konseyi üyelerine sunulacağını da kaydetti.