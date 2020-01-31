UNFICYP’in görev süresi altı ay daha uzatıldı

BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’in görev süresini altı ay daha uzatılmasına ilişkin kararıyla ilgili haberler gazetelerde geniş şekilde yer aldı.

Haberi “UNFICYP Altı Ay Daha-BM Genel Sekreterliği’nin Kıbrıs Sorununda Herhangi Bir İnisyatifine İlişkin İsteksizliği” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, ΒΜ Genel Sekreterliği’nin, Kuzey’deki seçimler ve Türkiye’nin tutumu nedeniyle, Kıbrıs sorununda herhangi bir inisiyatif üstlenme isteksizliğinin, Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından konuyla alakalı görüş ortaya konmamasına katkı sağladığını yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti BM’deki Daimi Büyükelçisi Andreas Mavroyannis, Güvenlik Konseyi salonu dışında yaptığı açıklamada, kararın onaylanmasından dolayı Rum Yönetimi’nin duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mavroyannis, Barış Gücü’nün varlığının, sakinliğin ve yıllardır geciken Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin özlü müzakerelere katkı sağlayan geçerli koşulların muhafaza edilmesi için gerekli olduğunu düşündüklerini belirtti.

Mavroyannis açıklamasında Güvenlik Konseyi toplantısından önce Güvenlik Konseyi Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinerek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, UNFICYP’in görev süresinin altı ay daha uzatılmasına ilişkin gerekli onayı verdiğini ifade etti.

Mavroyannis ayrıca anlayış ve desteklerinden dolayı Güvenlik Konseyi üyelerine ve BM Genel Sekreteri’ne teşekkür etti.

RAPOR TASLAĞI ÖNCESİNDE PERDE GERİSİ FAALİYETLER

Gazete haberinde, Güvenlik Konseyi üyelerinin nihai rapor taslağı konusunda sonuca varılmasından önce perde gerisinde yürütülen istişarelere ve Londra’ya yönelik siyasi müdahalelere de yer verdi.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temel talebinin, rapor taslağın ilk halinde yer alan ve “Kıbrıs Cumhuriyeti ile sahte devleti” eşitleyerek, taraflar arasındaki doğrudan temaslardan söz eden “rahatsız edici ifadelerin” çıkarılması olduğunu da yazdı.

ONAYLANAN KARAR

Habere göre dün onaylanan kararla birlikte, Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri’nden 10 Temmuz tarihine kadar iyi niyet misyonu ve özellikle özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ilerlemeye ilişkin rapor sunmasını istedi.

Güvenlik Konseyi ayrıca iki toplum liderini, Kıbrıs sorununda yaşayabilir bir çözüm sağlanması hedefiyle, özellikle 4. ve 5. paragrafları benimseyerek, bu kararın ilgili kısımlarını desteklemek için üstlenilen faaliyetler konusunda, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonuna yazılı brifing vermesi konusunda da teşvik etti.

Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri’nden ayrıca UNFICYP ile ilgili raporunu da 10 Temmuz 2020’ye kadar sunmasını istedi.

KIBRIS CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, UNFICYP görev süresinin uzatılması nedeniyle yaptığı açıklamada, onaylanan kararla, Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs ile ilgili tüm kararlarını yeniden teyit etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Konseyi’nin kararı aracılığıyla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, iki toplum lideriyle 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirdiği görüşmeyi ve sonucunu selamlamasının önemini vurguladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, kararla birlikte Doğu Akdeniz’deki gerilimin tırmanması ve askeri statükonun artmasından duyulan endişenin de dile getirildiğini belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, UNFICYP’in görev yetkileri temelinde, Kıbrıs’ta istikrar ve güvenliğin sağlanması ve müzakere sürecinin yeniden başlaması çabalarına katkıda bulunulması için ara bölge boyunca ve yakınında “Türk kışkırtmalarının” göğüslenmesinde, kritik bir önem taşıdığını ifade etti.

PARTİLER

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum siyasi partilerin, UNFICYP görev süresinin altı ay daha uzatılmasıyla ilgili açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre, partiler, açıklamalarında karara ilişkin anlaşmazlık noktalarına vurgu yaptı.

DİSİ, Kıbrıs sorununun iki toplum arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sorununu teşkil ettiğine dair yaklaşımların ve girişimlerin, çözümün sağlanmasına katkı sağlamadığını ifade ederken, Güvenlik Konseyi’nin referans şartları üzerinde anlaşma sağlanmasına ilişkin çabaların devam etmesi iradesini de selamladı.

AKEL, “MEB” konusunda, eşit mesafenin korunması, iki taraf arasında doğrudan askeri temaslar ve önerilen Güven Yaratıcı Önlemlerde ekonomik işbirliği ve ticaretin dahil edilmesi şeklindeki üç çatışma noktasından söz etti.

DİKO, kararın içeriğini olumsuz ve elverişsiz olarak nitelendirdi.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, kararda, Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde “gerilim yaratan” Türkiye’den bahsedilmemesinin mantık dışı olduğunu savundu.

Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin, bugüne kadarki Türkiye’nin tutumu ve bundan dolayı Kıbrıs sorunundaki durağanlığın rapora geçirilmesini başarılamadığını söyledi.

ELAM ise açıklamasında, karar içerisinde eşit mesafenin korunmasına ilişkin endişesini dile getirdi. DİPA da(Demokratik Cephe) aynı yönde görüş ortaya koydu.