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UNFICYP’in görev yetkileri değişmiyor

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in rapor taslağının içeriğine yer verdi.

06 Aralık 2017 Çarşamba 12:16
UNFICYP’in görev yetkileri değişmiyor
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün (UNFICYP) stratejik açıdan yeniden incelenmesine” ilişkin rapor taslağında UNFICYP’in görev yetkilerinin değişmediğinin görüldüğü belirtildi. 

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in rapor taslağının içeriğine yer verdi. 

Rapor taslağının Güvenlik Konseyi üyelerine sunulduğunu yazan gazete, UNFICYP’in görev yetkilerine dokunulmadığı ancak üye sayısının azaltılması ve içe yönelik yeniden düzenlemeler önerisinde bulunduğunu belirtti. 

Habere göre, Guterres, UNFICYP’in stratejik açıdan yeniden gözden geçirilmesi konusunda Kıbrıs ve UNFICYP’te geçtiğimiz ay temaslarda bulunan uzman Wolfgang Weisbrod-Weber’in önerilerini benimsedi. 

Guterres, askeri ve polis personelinin daha etkili misyonu için bugün 888 olan üye sayısının, 28 kişi azaltılarak 860’a düşürülmesini önerdi. Bu 28 kişilik istihdamın, Kıbrıs sorununun olası çözümü beklenirken askeri planlama çabalarının desteklenmesi için Ocak 2016 tarihli Güvenlik Konseyi kararında belirlendiğini ifade etti.  

Gazete, 28 kişilik istihdamdan, 8’nin, ileriki aylarda açılması beklenen Lefke “Aplıç” ve Derinya sınır kapılarındaki geçiş noktalarının gözetlenmesi gereksinimlerinin giderilmesi amacıyla belli bir zaman dilimi içerisinde muhafaza edilebileceğinden de söz edildiğini yazdı. 

Habere göre, rapor taslağında Kıbrıs sorununa da kısaca değinen Guterres, Kıbrıs sorunu müzakerelerine ilişkin iki tarafın toparlanma döneminde olduğunu, Kıbrıs’taki görüşmecilerin, müzakerelerin 2018 seçimlerinin ardından yinelenebileceğine vurgu yaptığını belirtti. 

Guterres ayrıca tezlerdeki katılaşma ve güvensizliğin kaçınılmaz olduğu bugünkü durumun, UNFICYP’in istikrarın korunması ve siyasi anlaşmaya yardımcı olacak koşulların yaratılmasına ilişkin misyonunu daha önemli kıldığını kaydetti.

Politis gazetesi “UNFICYP Hafif Tıraşlama” başlıklı haberinde UNFICYP rapor taslağına yer verirken, gayri resmi rapor taslağında asker sayısının 888’ten 802’ye düşürülmesinin önerildiğini yazdı. 

Gazete aynı haberinde, Kıbrıs sorununun çözümü beklenirken askeri planlama çabalarının desteklenmesi için istihdam edilen 28 kişiden 20’sinin azaltılmasının da söz konusu olduğunu belirtti. 

Haravgi ise haberi “UNFICYP Askeri Ayağının Azaltılması” başlığı altında verdi. 

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA AÇIKLAMA 

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın UNFICYP’te personel azaltılmasına ilişkin yaptığı açıklamalara yer verdi. 

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı, UNFICYP’in asker ayağının azaltılması önerisinin Güvenlik Konsey’inde onaylanması halinde operasyonel kapasitesini etkilemeyeceği konusunda yüksek düzeyde teyitler alındığını belirtti. 

Hükümetin rapor taslağındaki bazı noktalara ilişkin gözlemlerini, BM Genel Sekreterliği’ne taşıyacağını belirten Dışişleri Bakanlığı, UNFCYP’in bugüne kadar değişmemiş görev yetkilerine ilişkin Güvenlik Konseyi’nin 186 sayılı kararına atıfta bulunulmasını önemli olarak addetti. 

Alithia gazetesi ise gerek UNFICYP rapor taslağı, gerekse Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını “UNFICYP’e İlişkin Olarak Teyitler Aldık” başlığıyla aktardı. 

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