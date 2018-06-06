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Üretici açısından dolunun zararı büyük

Rum Bakanlar Kurulu’nun dolu yağışı nedeniyle üreticilerin uğradığı zararı değerlendireceği bildirildi...

06 Haziran 2018 Çarşamba 23:00
Üretici açısından dolunun zararı büyük

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz gün özellikle Trodos bölgesinde görülen dolu yağışının etkilerinin ele alınmasına devam edildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun dolu yağışı nedeniyle üreticilerin uğradığı zararı değerlendireceğini yazdı.

Öte yandan Politis gazetesine göre,  dolu yağışının etkili olduğu yerlerden biri olan Limasol’a bağlı “Amiandu” köyü Muhtarı Kritonas Kiriakidis, yaptığı açıklamada, üretici açısından zararın çok büyük olduğunu, bu nedenle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, bu konuya müdahale etmesi ve ekonomik yardımın derhal yapılması için çağrıda bulundu.

Gazete bu konunun ileriki günlerde tüm ilgili birimlerin katılımıyla Rum Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek toplantıyla ele alınacağını da yazdı.

Haravgi gazetesi ise, dolunun neden olduğu zararın sadece bu yıl için geçerli olmayacağını gelecek yıla da etkisinin olacağını belirtti.

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