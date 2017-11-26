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"Ürünler Piyasaya sürüldükten sonra analizler açıklanıyor"

Sebze ve meyvelerin analizlerinin, piyasaya sürüldükten sonra yapıldığı; analiz sonuçlarının gelmesinin ise 15 günü bulduğundan, ürünlerin ilaçlı olup olmadıklarının tüketildikten sonra belli olduğu bildirildi.

26 Kasım 2017 Pazar 14:30
"Ürünler Piyasaya sürüldükten sonra analizler açıklanıyor"
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Güney Kıbrıs’ta yerel piyasadan, KKTC’den ve dış ülkelerden temin edilip, satışa sunulan sebze ve meyvelerin analizlerinin, piyasaya sürüldükten sonra yapıldığı; analiz sonuçlarının gelmesinin ise 15 günü bulduğundan, ürünlerin ilaçlı olup olmadıklarının tüketildikten sonra belli olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Sağlık Bakanlığı yetkilisi Albertos Karis, ilaçlı olup olmadıkları şüpheli ürünlerin yalnızca KKTC’den gelmediğini, yerel piyasada üretilen veya dış ülkelerden ithal edilen ürünler için de aynı şeyin geçerli olduğunu ve analiz sonuçlarının gecikmesinin, piyasadaki ürünlerin insan sağlığına zararlı olup olmadığının anlaşılmasını imkansız kıldığını kaydetti.

Karis, bir devlet kurumu olarak, üretilen sebze ve meyvelerin, analiz yapılacak diye 15 gün boyunca piyasaya sürülmesini engelleme durumları bulunmadığını; zira ürünlerin çürümesinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Analiz sonuçlarında ilaçlı meyve ve sebzeler tespit edilmesi durumunda, bunun yeniden tekrarlanmaması için bazı tedbirler aldıklarını belirten Karis, ürünleri ilaçlı olan üreticilerin mercek altına alındığını ve bazen para cezası kesildiğini, bazen de caydırıcılık adına hukuki tedbir yoluna gidildiğini söyledi.

Karis, daha önce yaşanan bir olayda, KKTC’den Güney Kıbrıs’a domates geçirmeye çalışan bir kişiye, bir süre önce ilaçlı domates geçirdiği için izin verilmeyeceğinin beyan edildiğini; söz konusu şahsın, domatesleri KKTC’ye geri götüreceğini söylediğini ve götürerek, muhtemelen bunları daha düşük fiyata sattığını iddia etti.

KKTC’deki üreticilere ilaçlı ürün ürettikleri gerekçesiyle ceza kesemeyeceklerini kaydeden Karis, cezanın, üreticilerle işbirliği yapan tedarikçi firmalara kesildiğini söyledi.

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