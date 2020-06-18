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Uyuşturucu çetesi çökertildi

Aralarında 27 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün de bulunduğu beş kişilik uyuşturucu çetesinin Rum polisi tarafından Limasol’da çökertildiği bildirildi.

18 Haziran 2020 Perşembe 13:29
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Uyuşturucu çetesi çökertildi

Aralarında 27 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün de bulunduğu beş kişilik uyuşturucu çetesinin Rum polisi tarafından Limasol’da çökertildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin söz konusu çetenin yalnızca uyuşturucu üretimi ve ticaretiyle kalmayıp, farklı suç eylemlerinde de bulunduğuna inandığını ve çetede, Kıbrıslı Türk’ün yanı sıra 31 yaşında bir Suriyeli, 26 yaşında bir Ürdünlü, 35 yaşında bir Macar ve 23 yaşında bir Ukraynalının bulunduğunu yazdı.

Gazete, Rum Narkotik Polisi’nin (İKAN) aldığı bir ihbar üzerine trafik şube ekipleriyle işbirliği içerisinde salı akşamı düzenlediği operasyonda, Zigi’de kullandığı aracın önü kesilen 31 yaşındaki Suriyeli’nin polisin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya çalıştığını ve polis devriyesiyle çarpışmasının ardından tutuklandığını kaydetti.

Araçta yapılan aramada, paketlenmiş halde beyaz toz ve uyuşturucu üretiminde kullanılan araç-gereç bulunduğunu belirten gazete, soruşturmanın devamında Ukraynalı ile Ürdünlünün de gözaltına alındığını; bu kişilerin ikametgahlarında yapılan aramada da uyuşturucu bulunduğunu yazdı.

Gazete, polisin, yürüttüğü operasyonda Macar’ın da yerini tespit ederek, gözaltına aldığını; şahsın evinde yaptığı aramada metamfetamin bulduğunu ve birkaç saat sonra da 27 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ü gözaltına aldığını kaydetti.

Haberde, 5 kişinin dün Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıkları ve aleyhlerinde ikişer günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.

Gazete, Rum Narkotik Polisi’nin Limasol’daki uyuşturucu imalathaneleri tespit ettiğini yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta ilk defa bu tür uyuşturucu üreten bir çetenin çökertildiğine işaret edildi.

BAF’TA FIRIN SOYGUNLARI

Gazete, bir başka haberinde ise, Baf’ta dün sabaha karşı iki fırın soygunu meydana geldiğini yazdı.

Haberde, iki fırını soyan soyguncunun, üçüncü bir fırını daha soymaya çalıştığı ancak içerde çok sayıda çalışan bulunuyor olması nedeniyle, bu soygunu gerçekleştiremediği kaydedildi.

Gazete, soyguncunun iki fırın sahibinden silah zoruyla toplam 750 Euro çaldığını ve polis tarafından aranmakta olduğunu belirtti.

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Uyuşturucu çetesiGüney KıbrısTutuklama
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