Uyuşturucu, Silah, Patlayıcı ve Öz Kızına Cinsel Taciz

Fileleftheros’un haberine göre, polisin baskın yaptığı evde, tasarrufunda uyuşturucu içerikli sarma sigara ve az miktarda hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan 29 yaşında başka bir erkek şahıs da yakalandı.

Aynı gazete “Kendi Kızına 5 Yaşından Beri Cinsel Tacizde Bulundu” başlıklı haberinde ise Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin dün bir babayı, hakkındaki, 2007 doğumlu öz kısına 5 yaşından beridir cinsel taciz ve saldırıda bulunmakla ilgili 19 suçlamanın 17’sinden suçlu bulduğunu yazdı