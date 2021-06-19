Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar

Uyuşturucu, Silah, Patlayıcı ve Öz Kızına Cinsel Taciz

Lefkoşa’nın Rum kesiminde 54 yaşındaki bir Rum’a ait evde uyuşturucu araması yapan polis, hintkeneviri ve metamfetamin türü uyuşturucu, hava tabancası, patlayıcı, ateşli silahlara ait parçalar ve yedek parçaları, şarjörler, mermiler, el yapımı elektroşok mekanizması, hassas tartı buldu.

19 Haziran 2021 Cumartesi 13:40
106 Okunma
Uyuşturucu, Silah, Patlayıcı ve Öz Kızına Cinsel Taciz

Fileleftheros’un haberine göre, polisin baskın yaptığı evde, tasarrufunda uyuşturucu içerikli sarma sigara ve az miktarda hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan 29 yaşında başka bir erkek şahıs da yakalandı.
Aynı gazete “Kendi Kızına 5 Yaşından Beri Cinsel Tacizde Bulundu” başlıklı haberinde ise Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin dün bir babayı, hakkındaki, 2007 doğumlu öz kısına 5 yaşından beridir cinsel taciz ve saldırıda bulunmakla ilgili 19 suçlamanın 17’sinden suçlu bulduğunu yazdı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Charter Seferler İçin Rusya ile Temas
Charter Seferler İçin Rusya ile Temas
Güney'de Kamu Borcunda 3’ncü ve Ekonomik Kırılganlıkta 1’inci Sırada
Güney'de Kamu Borcunda 3’ncü ve Ekonomik Kırılganlıkta 1’inci Sırada
Yeni Kabine Çarşamba Gününe Kadar Belli Olacak
Yeni Kabine Çarşamba Gününe Kadar Belli Olacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim