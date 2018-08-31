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Uyuşturucu ve nargile tütünü ele geçirildi

Rum polisi Larnaka’da yaşayan 60 yaşındaki bir şahısın aracında uyuşturucu madde, Güney Lefkoşa’da bir evde ise 110 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

31 Ağustos 2018 Cuma 16:00
Uyuşturucu ve nargile tütünü ele geçirildi

Politis gazetesi, Rum polisinin 60 yaşındaki bir şahsın aracını kontrol etmek için Larnaka yakınlarında durdurduğunu ve şahsın elinde iki parça alüminyum kağıt içinde “Crystal Ice” tipi uyuşturucu bulunduğunu yazdı. 

Gazete, serbest bırakılan şahsın, daha sonra mahkemeye çıkarılacağını bildirdi.

Fileleftheros gazetesi ise, Güney Lefkoşa’da Çarşamba akşamı Rum polisi ve gümrük memurları tarafından mahkeme emriyle iki kafede ve bir evde arama yapıldığını yazdı. 

Habere göre, Irak vatandaşı ve Letonyalı eşine ait bir ev ve çiftlikte yapılan aramalarda, yasadışı yollarla Güney Kıbrıs’a getirilen 110 kilo nargile tütünü tespit edildi.

Gazete, 23 bin Euro değerindeki tütünlere el konulduğunu ve yakalanan iki şahsın, Rum Gümrük Memurlarına 45 bin Euro ceza ödemeleri karşılığında serbest bırakıldıklarını vurguladı.

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Rum PolisiLarnakaUyuşturucuNargile TütünüGüney KıbrısHaber
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