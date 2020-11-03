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UYUŞTURUCUNUN DEVLETE MALİYETİ 74 MİLYON EURO

Güney Kıbrıs’ta yasadışı bağımlılık yapıcı maddelerin toplam sosyal maliyetinin yükselen bir eğilim sergilediği ve bunun 2018 yılında 74 milyon Euro’ya ulaştığı ifade edildi.

03 Kasım 2020 Salı 14:28
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UYUŞTURUCUNUN DEVLETE MALİYETİ 74 MİLYON EURO

Güney Kıbrıs’ta yasadışı bağımlılık yapıcı maddelerin toplam sosyal maliyetinin yükselen bir eğilim sergilediği ve bunun 2018 yılında 74 milyon Euro’ya ulaştığı ifade edildi.
Bu rakamın 2016 yılında ise 60 milyon Euro civarında olduğunu yazan Fileleftheros, “Kıbrıs Bağımlılıkla Mücadele Birimi” hesabına yapılan bir araştırmanın sonuçlarına yer verdi.
Uyuşturucunun bastırılması için yapılan harcamaların tedavi masraflarından fazla olduğunu belirten gazete, 74 milyon Euro’luk rakamın 57 milyon Euro’sunun doğrudan kolluk kuvvetlerinin maliyeti olduğuna dikkati çekti.
Bu rakamın yaklaşık 5 milyon Euro’luk kısmının ise bağımlıların tıbbi tedavi maliyeti olduğu ifade edildi.

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