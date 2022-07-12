Uyuşturucuya rekor hapis cezası

Rum Yüksek Mahkemesinin, 1 kilo uyuşturucu (hint keneviri) taşınmasıyla ilgili olarak, bir şahsa 10 yılı aşkın hapis cezası verilmesini onayladığı ve bunun, bu miktarda ve bu çeşit uyuşturucu maddeyle ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta verilen en büyük hapis cezalarından biri olduğu ifade edildi.