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Uzmanlar Nil virüsü için irtibata geçti

02 Ağustos 2019 Cuma 12:20
Uzmanlar Nil virüsü için irtibata geçti

İki toplumlu Sağlık Komitesi’nin Rum eşbaşkanı Leonidas Filaktu, KKTC’de Batı Nil Virüsü vakaları görülmesi üzerine, iki toplumlu Enfeksiyon Hastalıkları Alt Komitesi üyesi Kıbrıslı Türk ve Rum uzmanların, Çarşamba günü bir toplantı yaptıklarını açıkladı.

Alithia ve diğer gazetelere göre Filaktu, görüşmede iki taraf uzmanlarının bilgi teatisinde bulunarak tarafların her birinin faaliyetleri hakkında bilgi verdiğini anlattı.

Rum tarafının, bu görüşmeden, ortaya çıkan KKTC’de hakim olan durumla alakalı unsurları öğrendiğini söyleyen Filaktu “yeni vaka ortaya çıkması halinde derhal bilgilendirme olması için iki alt komite uzmanları arasında artık direkt irtibat hattı var” dedi.

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