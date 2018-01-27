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Vakâ sayısı 3'e çıktı, aşı uyarısı yapıldı!

Önceki 2 vakanın tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği; 15 aylık bebeğin de tedavisinin sürdüğü belirtilirken, bebeklerin aşılanması çağrısının yinelendi...

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:41
Vakâ sayısı 3'e çıktı, aşı uyarısı yapıldı!
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Güney Kıbrıs’taki kızamık vakalarının üçe çıktığı bildirildi.

Politis gazetesi, aşısız oldukları ve dış ülkelerden gelen yabancı uyruklu bir ailenin çocukları oldukları belirtilen iki kardeşte görülen kızamık vakasının ardından, dün de, yine dış ülkelerden gelen bir ailenin aşısız 15 aylık bebeğinde kızamık hastalığı görüldüğünü yazdı.

Haberde, önceki iki vakanın tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği; 15 aylık bebeğin de tedavisinin sürdüğü belirtilirken, bebeklerin aşılanması çağrısının yinelendiği kaydedildi.

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