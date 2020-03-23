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Vaka sayısı 97'ye yükseldi, 3 kişinin durumu ciddi

Kıbrıs'ın güneyinde koronavirüs salgınından dolayı 3 kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

23 Mart 2020 Pazartesi 13:08
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Vaka sayısı 97'ye yükseldi, 3 kişinin durumu ciddi

Her akşam saat 18.00’de resmi açıklama yapan Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri, dün akşam yaptıkları açıklama 11 yeni Koronavirüs vakasının tespit edildiğini söylemişti.

Dün akşamdan bugün öğle saatlerine kadar Kıbrıs’ın güneyinde 2 yeni Koronavirüs vakası olduğu öğrenilirken, Kıbrıs’ın güneyindeki Koronavirüs vaka sayısı saat 13.00 itibarıyla 97’ye çıkmış oldu.

Kıbrıs’ın güneyinde ayrıca Koronavirüsten dolayı 3 kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Söz konusu kişilerin yaşlarının ise 47, 65 ve 72 olduğu öğrenildi.  

Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsRum Sağlık BakanlığıKoronavirüs
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