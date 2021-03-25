Vakalarının Büyük Kısmı Limasol’dan

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta son bir haftalık sürede toplam 3 bin 124 yeni vaka tespit edildiğini, vakaların yarısından fazlasının ise Limasol bölgesinden olduğunu aktardı.

Gazete, 16-23 Mart tarihleri arasında 363 bin 913 test gerçekleştirildiğini ve 3 bin 124 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, hastanede tedavi görenlerin sayısının ise 51’i ağır olmak üzere toplamda 222 olduğunu vurguladı.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu ise dün yaptığı açıklamada, Limasol’daki vaka yoğunluğunun sebebinin, karnaval dönemi ve kısıtlamalara uyulmaması olduğunu belirtti.

Yoannu, yapılan test sayısının fazla olmasının vaka sayılarında düşüşe sebep olacağına inandığını ancak bunun gerçekleşmediğini de belirterek, bunun sebebinin kısıtlama ve tedbirlere uyulmaması olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Güney Kıbrıs’ta vatandaşların “AstraZeneca” aşılarının yapılmasına devam edildiğini, “Engomi’de” bulunan aşı merkezinde yığılma olması sebebiyle buradaki aşılama işlemelerinin de “Devlet Fuar Alanı’na” taşınacağını yazdı.

“Engomi” aşı merkezine giden vatandaşların kötü hava koşulları sebebiyle büyük zorluk yaşadıklarını ve yağıştan korunmak için sosyal mesafe kurallarını çiğnemek zorunda kaldıklarını belirten gazete, bu sebepten ötürü aşı merkezinin “Devlet Fuar Alanı’na” taşınması kararının alındığını vurguladı.

Haberde ayrıca, fuar alanında günde bin 400 kişiye aşı yapıldığı ve zaman zaman gözlemlenen insan kalabalığının, insanların aşı saatlerinden çok önce veya randevu saatlerini bilmeden merkeze gitmeleri yüzünden oluştuğu vurgulandı.