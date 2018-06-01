Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürün alırken dikkat!
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Tam bir mucize sakın vazgeçmeyin!
Tam bir mucizeymiş!
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
WhatsApp'a yaş sınırı geldi
WhatsApp'a yaş sınırı geldi

Vasiliko’ya özel LNG terminali inşa edilecek

Avrupa Yatırım Bankası ile KODAP arasında 35 milyon Euro’luk finans anlaşması imzalandı. Petrol şirketleri, enerji eğitim ve öğretimine 5 yılda 7,8 milyon Euro eğitim ödeneği verdi...

01 Haziran 2018 Cuma 12:42
Vasiliko’ya özel LNG terminali inşa edilecek

Rum Petrol Ürünlerini Depolama ve Yönetme Örgütü’nün (KODAP) Vasiliko  bölgesine terminal inşası için Avrupa Yatırım Bankası’nın 35 milyon Euro tutarında finans sağlamasına dair anlaşma dün imzalandı.

Fileleftheros’un haberine göre anlaşma dün KODAP Başkanı Panikos Maleko ve Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Jonathan Taylor tarafından, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis huzurunda imzalandı.

Bu anlaşma ile Vasiliko’ya özel akaryakıt terminali inşasının başlama atışının yapılmış olduğuna dikkat çekilen habere göre, Lakkotripis bu anlaşmanın,  yüzer sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisi aracılığıyla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithali, yüzer birimin güvenle bağlanacağı iskele, AİK’in elektrik üretiminde kullanabilmesi için doğal gazı santrale iletecek boru hattı v.b. gibi bir dizi kararın alındığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekti. 

Sıraladığı altyapı çalışmaları için 101 milyon Euro ödenek sağlandığını da hatırlatan Lakkotripis projenin için toplamda 250-300 milyon Euro harcama yapılacağını söyledi. Lakkotripis, Avrupa Yatırım Bankası ile bu enerji projesinin finansına katılması konusunda müzakere etmekte olduklarını da belirtti.  Bakan, elektrik enerjisi piyasasının serbest bırakılabilmesi için önce doğal gaz ithalinin şart olduğuna işaret etti. 

Avrupa Yatırım Bankası başkan yardımcısına hitaben, önemli bir enerji alanı diye nitelediği, yenilenebilir enerji kaynaklarında da  Banka’dan destek istediklerini belirten Lakkotripis, bakanlığa toplam 400 megavat üretim kapasiteli yenilenebilir enerji projeleriyle ilgili başvurular yapıldığını, bu miktarın Güney Kıbrıs’ın mevcut üretim kapasitesinin yüzde 13.5’ine denk geldiğini anlattı.

Aynı gazete  petrol şirketlerinin hidrokarbon alanında eğitim gören üniversite öğrencileri ve devlet memurlarının bu alanda hizmet içi eğitimleri için son beş yıl içerisinde toplam 7 milyon 800 bin Euro’luk ödenek sağladığını bildirdi.

Habere göre Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne yaptığı  bilgilendirmede Hidrokarbon alanında eğitim ve öğretim için 2013-2017 döneminde 5 milyon Euro harcandığını, bu yıl için de 2 milyon 800 bin Euro ödenek öngörüldüğünü kaydetti. 

Habere göre hidrokarbon alanındaki eğitim ödenekleri Rum Yönetimi’nin tek yanlı münhasır ekonomik bölge ilan ettiği alanda faaliyet gösteren büyük enerji şirketleri tarafından veriliyor. Eğitim programları her yıl, petrol şirketleri ile yapılan anlaşma uyarınca düzenleniyor ve şirketler paraların anlaşmada öngörülen maksada uygun harcanıp harcanmadığını denetliyor. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Politis gazetesi: “Skuridis konusu Maraş için prova”
Politis gazetesi: “Skuridis konusu Maraş için prova”
Yazışmaların yayınlanması AKEL’i ikna etmedi
Yazışmaların yayınlanması AKEL’i ikna etmedi
Nestoros: “Tespit edilen kayıp sayısında ciddi düşüş yaşanıyor”
Nestoros: “Tespit edilen kayıp sayısında ciddi düşüş yaşanıyor”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim