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Vatandaşlık İşlemleri Yapan Avukatlık Bürolarına Ceza

15 Nisan 2022 Cuma 12:48
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Vatandaşlık İşlemleri Yapan Avukatlık Bürolarına Ceza

Güney Kıbrıs Barolar Birliği’nin, vatandaşlık işlemleri yapan 4 avukatlık bürosuna, aralarında kara para aklamayla ilgili yasanın da bulunduğu bazı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 8 bin ile 79 bin Euro arasında değişen para cezası verdiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Barolar Birliği Başkanı Hristos Kliridis’in, başka büroların da para cezasıyla karşı karşıya olduğunu ve cezaların, yasadışı faaliyetlerden elde edilecek gelirlerle mücadele için 2007’de geçirilen yasa çerçevesinde, denetleme kurulu olarak görev yapan Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından kesildiğini söylediğini yazdı.

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