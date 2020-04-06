"Virüs zayıflıyor demek için çok erken"

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantin Ioannou, ülkede görülen Koronavirüs vakalarında yaşanan düşüşün 'virüs zayıfladı' şeklinde değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Bu sabah Politis Radyosunun bir programına katılan Bakan, "son günlerde yaşanan düşüşle ilgili 'virüs zayıflıyor' şeklinde bir değerlendirme yapmak için daha çok erkendir. Şu anda çok kritik bir haftaya giriyoruz, önlemler devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Bizim istediğimiz, umduğumuz şey elbette ki vakalarda düşüş olmasıdır" diyen Sağlık Bakanı "özellikle Baf ve Aradipu'da sürdürülen testlerde çok sayıda negatif çıkması sevindiricidir" diye konuştu.

Geçen hafta yükseliş gösteren ve 1 Nisan günü 58 vaka ile rekor kıran vaka sayıları sonrasında peş peşe 3 gün yaşanan düşüşler sonrası, dün Güney'de 20 vaka tespit edilmişti.