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Walker: “İngiltere’de yaşayan Kıbrıslıların hakları korunacak”

Walker, “Brexit’in ardından İngiltere’de yaşayan yaklaşık 350 bin Kıbrıslının haklarının, Londra ile Brüksel arasında Aralık ayında imzalanan ve Mart ayında yasal metne çevrilen anlaşma gereği, Brexit tarihine kadar korunacağını” açıkladı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:22
Walker: “İngiltere’de yaşayan Kıbrıslıların hakları korunacak”

İngiltere Brexit Müsteşarı RobinWalker, “Brexit’in ardından İngiltere’de yaşayan yaklaşık 350 bin Kıbrıslının haklarının, Londra ile Brüksel arasında Aralık ayında imzalanan ve Mart ayında yasal metne çevrilen anlaşma gereği, Brexit tarihine kadar korunacağını” açıkladı.

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Haravgi gazetesi, Londra’daki “Kıbrıs Yüksek Komiserliği”nde düzenlenen etkinlikte konuşan Walker’ın, Brexit’in ardından 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek olan geçiş döneminde, “Kıbrıs vatandaşlarının” statülerinin ne olacağının belirlenmesi için; ikamet, sağlık hizmetleri, eğitim, emeklilik, sosyal haklar gibi koşullarla ilgili başvuru yapılması gerekeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Walker, “Elbette Kıbrıs ile İngiltere arasında tarihte, Commonwealth ve AB üyeliğimizle alakalı özel bağlar var. İngiltere AB’yi bırakıyor ama Avrupa’yı terk etmiyor. Kıbrıs ile dost ve müttefik olmaya devam edeceğiz” dedi.

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