Washington temaslarını tamamlayan Neofitu Paris’e gidecek

Fileleftheros Neofitu’nun “belirleyici” diye nitelediği ABD-Washington temasları hakkında DİSİ tarafından yapılan açıklamaya yer verdi.

Habere göre, Washington’da ABD hükümeti, senatosu, düşünce kuruluşu ve enstitü müdür ve başkanları, diğer yetkililer ve gazeteciler ile 20’den fazla görüşme yapan Neofitu, düzenlenen 4’üncü Petrol ve Doğal Gaz Forumu’nda da konuşma yaptı.

Neofitu’nun görüştükleri arasında Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları Bakan Yardımcıları Jonathan Cohen ve Jennifer Fowler, IMF’nin “Kıbrıs” şefi Rachel ven Elkan ve aynı birimden Anita Tuladhar bunuyor. Ayrıca Senatörler Chris Van Hollen, John Sarbanes, Gus Bilirakis ve Carolyn B. Maloney, AB’nin ABD Büyükelçisi David O’Sullivan ile bir araya geldi, Cumhuriyetçi Enstitü müdürü Dan Twining, Helen-Amerikan Enstitüsü (AHI) Başkanı Nick Larigakis ile görüştü.

4’üncü Petrol ve Doğal Gaz Forumu’nda “Yeni Enerji Döneminde Birleşik Devletler ve Kıbrıs” konulu konuşma yapan Neofitu’nun bütün temaslarındaki ana konusunu enerji politikası, Kıbrıs sorunu, Güney Kıbrıs’ın kriz sonrasındaki ekonomik yükselişi oluşturdu.

DİSİ Neofitu’nun yurtdışındaki temaslarına 21 Haziran’da, Wilfried Martens Centre tarafından düzenlenen “Ekonomic Ideas Forum”da konuşma yapacağı Paris ile devam edeceğini açıkladı. Forum’da Avrupalı liderler, AB temsilcileri, Avrupa Parlamentosu üyeleri, uluslararası üne sahip ekonomistler ve akademisyenlerin de konuşacağı kaydedildi.