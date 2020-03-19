Yaklaşık 200 kişi gün içinde Kıbrıs’a döndü

Güney Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, yaklaşık 200 kişinin gün içinde havayoluyla Kıbrıs’a döndüğünü açıkladı.

Larnaka Havaalanı’na inen 13 uçaktan 7’si yolcu getirdi, 5’i ise Kıbrıs’tan yolcu aldı. 3 uçak da Baf Havaalanı’na indi.

Bu sabah saatlerinden bu yana 118 yolcusu bulunan bir uçak Atina’dan Larnaka’ya indi. Yolcular arasında bir bebek ve Kıbrıs Yunan Alayı’nın 36 askeri bulunuyor. Ayrıca Kahire’den 23 yolcu da Kıbrıs’a vardı.

RUMLARIN GETİRİLMESİ İÇİN BELGELER SAĞLANDI

Rum Ulaştırma Bakanı, havayolu şirketleriyle ve turizm acenteleriyle Kıbrıs’a yolcusuz gelen uçakların, yurt dışında bulunan Rumları ülkeye getirilmesi için kullanılması yönünde çaba sarfedildiğini belirtti. Karusos, hükümetin yurt dışında bulunan Kıbrıslıların adaya dönmesi için uçuş düzenlemeye hazır olduğu ifade ederek şimdiye kadar 600 kişinin bulundukları ülkelerdeki Kıbrıs konsolosluklarından gereken belgeleri sağladığını kaydetti.