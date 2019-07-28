Yalan beyan verdi, tutuklandı

Kıbrıs polisi, Aya Napa’da 12 İsrailli turist tarafından tecavüze uğradığını iddia eden İngiliz kadını tutukladı.

Kıbrıs’ın güneyinde yayın yapan gazetelere göre, 19 yaşında turist kadın yalan beyan verdiğini itiraf etti. Fileleftheros gazetesi ise kadının yarın sabah mahkemeye çıkarılması beklendiğini aktardı.

Yetkililer geçtiğimiz Perşembe günü tutuklu bulunan 12 İsrailli gencin 5’ini serbest bırakmıştı, yaşları 15 ile 18 arasında olan diğer 7 genç hakkında ise mahkeme 6 gün ek tutukluluk kararı vermişti.