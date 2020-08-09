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"Yangın, 6 farklı noktadan çıktı"

Pek çok cephede çıkan ve kontrol altına alınması zorlaşan yangınla ilgili “kundak” şüpheleri bulunuyor...

09 Ağustos 2020 Pazar 14:17
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"Yangın, 6 farklı noktadan çıktı"

Limasol-Baf sınırında dün, sabaha karşı saat 02.00 sularında başlayan büyük yangın saat 19.00 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Rum Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandru, Kıbrıslı Rum İtfaiye ekiplerinin olası yeniden alevlenmelere karşı bölgede beklemeye devam ettiğini açıkladı.

Pek çok cephede çıkan ve kontrol altına alınması zorlaşan yangınla ilgili “kundak” şüpheleri mevcut.

Cyprus Mail’de yer alan haberde, söz konusu şüphelerin ana sebebinin, “yangının 6 çıkış noktasının bulunmasının tespit edilmesi” olarak ifade ediliyor.

Güney Kıbrıs Polisi, bazı araçların erken saatlerde bölgeden geçtiğine dair kanıtları olduğunu ve yangınla bağlantılarının olup olmadığını belirlemek için sürücüleri bulmaya çalıştıklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
YangınGüney KıbrısKundaklama
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