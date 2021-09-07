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Yangın Çıkaran Çobana 2 Yıl Hapis Cezası Verildi

Limasol’da 17 Ağustos 2020 tarihinde çıkan bir yangının sorumlusu olarak görülen 62 yaşındaki bir çoban 2 yıl hapse mahkum edildi.

07 Eylül 2021 Salı 12:55
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Yangın Çıkaran Çobana 2 Yıl Hapis Cezası Verildi

Fileleftheros gazetesi, Limasol’da 17 Ağustos 2020 tarihinde çıkan ve 3 dekar kuru arazinin yanmasına sebep veren yangını çıkardığı gerekçesiyle 62 yaşındaki bir çobanın iki yıl hapse mahkum edildiğini yazdı.
Gazete, mahkeme yargıçlarının, kararın caydırıcı olması gerektiği kararına vardıklarını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
YangınçobanHapis Cezası
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