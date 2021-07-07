Yangının Maliyeti “Astronomik”…

Fileleftheros “Maliyet Astronomik… Solya Yangını 110 Milyon Euro’ya Mal Olmuştu. Bugün Sadece Ev-binalardaki Zarar 7 Milyon Euro” başlıklı manşet haberinde, yangından etkilenen ev, bina, işletme sahipleri ve çiftçilere yapacağı ödemelerin yanı sıra zarara uğrayan altyapı maliyetinden dolayı Rum yönetiminin “köz üstünde olduğunu” yazdı.

Habere göre, maliyetle ilgili “astronomik” değerlendirmesi yapan Rum Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandru, Solya’da sadece 18,5 kilometrekarelik ormanlık alanı etkileyen yangının maliyetinin 110 milyon Euro olduğuna işaret etti. Geçen hafta sonu meydana gelen yangında 55 kilometrekarelik alan içerisinde orman, 80 civarında ev ve diğer yapı, seralar, el sanatları atölyeleri, işletmeler ve kamu malı altyapıları (ör. Elektrik İdaresi’ne ait elektrik direkleri) bulunduğuna dikkat çekti.

Haberde, son yangında etkilenen sadece ev ve diğer yapılarda meydana gelen zararın yaklaşık 7 milyon Euro olduğu, bu meblağın 1 milyon Euro’luk bölümünün Limasol, 6 milyon Euro’luk bölümünün de Larnaka kazasına bağlı köylerde oluştuğu kaydedildi.

Aynı gazete “Büyük Ekolojik Yıkım” başlıklı haberinde ise 55 kilometrekarelik alan içerisinde Natura 2000 kapsamında 10 yaban kuş türü için özel koruma altında bulunan iki bölge, ormanlık ve ağaçlık alanlar ile Yermasoya ve Kalavaç barajlarının drenaj havzaları da olduğuna dikkat çekti.

YEORGİU VE KIZILYÜREK, AVRUPA KOMİSYONU’NDAN YARDIM TALEP ETTİ

Öte yandan Haravgi, AKEL Avrupa milletvekilleri Yorgos Yeorgiu ve Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Komisyonu’ndan, Limasol ve Larnaka’nın dağlık köylerinde meydana gelen büyük yangından etkilenenlerin rahatlatılması için “Avrupa Dayanışma Fonu”nun derhal devreye sokulmasını istediğini bildirdi.

Habere göre, iki milletvekili 4 işçinin hayatına mal olan, özel mülklerde ve orman arazilerinde büyük yıkıma neden olan yangın hakkında bilgi verdikleri soru önergelerinde, uğradığı doğal felaketi göğüsleyebilmesi için Rum Yönetimi’ne derhal yardımda bulunmak üzere Dayanışma Fonu’nu harekete geçirmek maksadıyla ne yapacağını sordu.

Bunun yanında, yangının büyük süratle yayıldığı, ResEU programı devreye sokulmasına rağmen zamanında yardım edilemediğine dikkat çeken milletvekilleri, gelecekte benzer felaketler yaşanmasın diye gerekli imkânları edinmesi için komisyonun Güney Kıbrıs’a nasıl yardım etmek niyetinde olduğunu da sordu.