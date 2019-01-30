Yanmış olarak bulunan 76 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği anlaşıldı

Larnaka’da geçtiğimiz Pazar günü yanmış olarak bulunan 76 yaşındaki Yorgos Mavromattis’in, cinayete kurban gittiğinin tespit edildiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, cinayeti işleyen 21 yaşındaki kişinin suçunu kabul etmesinin ardından bu olayın ortaya çıktığını yazdılar.

Cinayete kurban giden Yorgos Mavromattis’in evinin sokağında geçtiğimiz Pazar günü yürüyen yaşlı bir kadının, genç bir adamın çantasını çaldığı yönündeki şikayeti üzerine, polisin 21 yaşındaki genci tespit ettiğini yazan gazete, 21 yaşındaki gencin, sorgulanması sırasında verdiği ifadede, 76 yaşındaki Mavromattis’in evine hırsızlık için girdiğini kendisi fark etmesi üzerine yaşlı adamı öldürdüğünü, cinayeti de örtbas etmek için evi ateşe verdiğini kabul ettiğini belirtti.