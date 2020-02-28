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“Yardıma hazırız”

Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Constantinos Iouannou sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangınla ilgili yardım teklifinde bulundu.

28 Şubat 2020 Cuma 10:49
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“Yardıma hazırız”

Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Constantinos Iouannou sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangınla ilgili yardım teklifinde bulundu.
Iouannou açıklamasında, yardım etmeye hazır olduklarını belirterek teknik komite aracılığıyla Kıbrıs Türk yetkililerle irtibata geçtiklerini ve gerekli duyulabilecek herhangi bir yardımda bulunabileceklerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
HataneYangınLefkoşa Hastane Yangın
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