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Yasa dışı kullanım market kapattı!

Kıbrıs Türk mallarının kullanımıyla ilgili bazı yasadışılıklara müdahale edildi, bir süpermarkete kilit vuruldu...

17 Haziran 2018 Pazar 01:08
Yasa dışı kullanım market kapattı!

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi’nin, Kıbrıs Türk mallarının kullanımı konusunda tespit ettiği bazı yasa dışılıklara dün müdahale ettiği ve bu kapsamda bir süpermarketi kapattığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Sabah Kilit Vuruldu, Öğlen Yeniden Açıldı” başlıklı haberinde, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi’nin dün “Peristerona’da” Kıbrıs Türk toprağı üzerine inşa edilmiş olan bir süpermarketle ilgili tespit ettiği bir dizi yasa dışılığın akabinde, burayı kapattığını yazdı.

Sabah kapatılan marketin öğlen yeniden açılmasının akabinde ise, konunun Polise intikal ettiğini yazan gazete, marketin “Anastasiu” isimli bir şirkete ait olduğunu kaydetti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi Müdürü Makis İkonomidis ise gazeteye açıklamasında, marketin kullanım izninin 216 metrekare olmasına rağmen, bazı keyfi genişletmeler yapıldığını ve bunun bin 036 metrekareye, bir diğer ifadeyle beş katı daha fazla alana ulaştığını ifade etti.

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Şehir Planlama Dairesi’nin ise genişletmelere onay vermediğini, çünkü bunların yol güvenliğini etkilediğini ifade eden İkonomidis, 2016 yılının Mayıs ayında Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından konuyla ilgili idari önlemler alındığını ve 2017 yılının Haziran ayında, market sahibine mektup gönderilerek, yasadışı uzantıların yıkılması için kendisine bir aylık süre tanındığını izah etti.

Bunun üzerinden bir yıl geçmesi ve market sahibinin hiçbir şey yapmamasının akabinde ise, dün marketin kapatılmasına karar verildiğini yineleyen gazete, dün yaşananların ardından, market sahiplerinin süre istediğini ekledi.

KENDİLERİNE AİT OLMAYAN TOPRAKLARI EKİP BİÇEN VE DEVLET DESTEĞİ ALAN ÇİFTÇİLER

Gazetede yer alan başka bir haberde ise, Rum tarafındaki bazı çiftçilerin, devletin yetkili birimleriyle anlaşması olmadan büyük miktarda devlet arazisini ekip biçtiği ve bunun için Rum Tarım Ödemeleri Kurumundan devlet desteği aldığı belirtildi.

Problemin Rum Sayıştay Başkanının dün yayımlanan raporunda geniş bir şekilde yer aldığını yazan gazete, devlet ile Kıbrıs Türk sahipliğindeki arazilerin izinsiz kullanımının önüne geçilmesi için, İçişleri Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimiyle işbirliği içerisinde, önlemler alınması gerektiğine atıfta bulunulduğunu belirtti.

Haberde, Rum Tarım Ödemeleri Kurumu’nun, söz konusu arazileri kullanma izni olmayan bazı çiftçilere, hektar başına ödeme yaptığının tespit edildiği belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 17.06.2018 01:13
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