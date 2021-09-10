Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi
Gökhan Takımcılar hakkında karar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık yaptılar
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık...
Flaş Haber
Covid-19'dan bir ölüm daha
Kapat

Yaşlı Bakımevlerinde Üçüncü Doz Aşılama Sürüyor

Güney Kıbrıs’taki yaşlı bakımevlerinde üçüncü doz aşılamanın sürdüğü bildirildi.

10 Eylül 2021 Cuma 14:36
60 Okunma
Yaşlı Bakımevlerinde Üçüncü Doz Aşılama Sürüyor

Alithia gazetesi dün sabaha kadar yaşlı bakımevlerinde kalan 667 kişiye üçüncü doz aşının yapıldığını ve yaşlı bakımevlerindeki üçüncü doz aşılama bittiğinde, sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını yazdı.
Haberde, aşılama için oluşturulan mobilize ekiplerin Güney Kıbrıs genelinde hizmet verdiği ve ekip sayısının ihtiyaca göre artırılabileceği kaydedildi.
3 KİŞİ DAHA COVID-19’DAN HAYATINI KAYBETTİ
Gazete, bir diğer haberinde de Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına dayanarak, 3 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.
Haberde, yapılan 56 bin 956 testle 174 yeni vaka daha tespit edildiği ve pandeminin başlangıcından bu yana Güney Kıbrıs’ta kaydedilen toplam vaka sayısının 117 bin 553’e, can kaybının ise 526’ya ulaştığı kaydedildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spehar Veda Ziyaretlerine Başladı
Spehar Veda Ziyaretlerine Başladı
Avrupa Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’a 157 Milyon Euro
Avrupa Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’a 157 Milyon Euro
Atatürk’le ilgili konu Bakanlar Kurulu’na gidiyor!
Atatürk’le ilgili konu Bakanlar Kurulu’na gidiyor!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim