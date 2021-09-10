Yaşlı Bakımevlerinde Üçüncü Doz Aşılama Sürüyor

Alithia gazetesi dün sabaha kadar yaşlı bakımevlerinde kalan 667 kişiye üçüncü doz aşının yapıldığını ve yaşlı bakımevlerindeki üçüncü doz aşılama bittiğinde, sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını yazdı.

Haberde, aşılama için oluşturulan mobilize ekiplerin Güney Kıbrıs genelinde hizmet verdiği ve ekip sayısının ihtiyaca göre artırılabileceği kaydedildi.

3 KİŞİ DAHA COVID-19’DAN HAYATINI KAYBETTİ

Gazete, bir diğer haberinde de Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına dayanarak, 3 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.

Haberde, yapılan 56 bin 956 testle 174 yeni vaka daha tespit edildiği ve pandeminin başlangıcından bu yana Güney Kıbrıs’ta kaydedilen toplam vaka sayısının 117 bin 553’e, can kaybının ise 526’ya ulaştığı kaydedildi.

