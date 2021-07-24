Yaşlı koronavirüs hastalarının çoğu aşılanmamış

Larnaka Hastanesi Genel Müdürü Adamos Hacıpanayi, Larnaka Hastanesi’nde tedavi gören yaşlı koronavirüs hastalarının çoğunun aşılanmamış olduğunu açıkladı.

Covid-19 departmanında 4’ü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 25 kişinin tedavi gördüğünü belirtti. Hastaların yaş ortalamasının 60 olduğuna dikkat çekti.

Hacıpanayi, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, şu anda koronavirüse karşı tek seçeneğin aşılanma olduğunu vurguladı. Ayrıca hastanedeki personelin de dayanma sınırına ulaştığını dile getirdi.