Yatırımlara Amerikan ilgisi

Fileleftheros gazetesi, Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Rum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KEVE), Güney Kıbrıs’taki ABD Ticaret Odası ile ABD’de bulunan Rum-Amerika Ticaret Odası işbirliğiyle New York’ta düzenlediğini “Kıbrıs`ta veya Kıbrıs üzerinden uluslararası iş fırsatlarını keşfetmek” konulu bir müteşebbis formuna katıldığını ve burada bir konuşma yaptığını yazdı.



Etkinliğe katılan Rum Sağlık Bakanı Yorgos Pamporidis de “Kıbrıs’taki Sağlık Sektöründeki Yatırım Faaliyetleri” hakkında konuşma yaptı.



Habere göre, Lakkotripis, Güney Kıbrıs’taki gelişmeleri, fırsatları, avantajları ve yatırımların cezbedilmesine ilişkin alt yapılarından söz ederek, ekonomide son yıllarda yapılanları da anlattı.



Lakkotripis, 2013’te -6 olan olumsuz kalkınma hızının tahminlere göre 2017’de yüzde 3.6 oranına ulaşmasının beklendiğini ifade etti.



Güney Kıbrıs’ın müteşebbis merkezi olduğunu da söyleyen Lakkotripis, ekonomideki düzelmenin çok hızlı şekilde sağlanmasının da uluslararası toplum tarafından kabul edildiğini belirtti.



Lakkotripis, enerji alanındaki çabalara ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz keşif sonuçlarına da değindi.



Yorgos Lakkotripis, henüz yolun başında olduklarını belirterek, 12 ay içerisinde Güney Kıbrıs ve komşu ülkelerdeki faaliyetlerin, bulunmasını umdukları yataklara ilişkin net bir görüntü vereceğine dikkat çekti.



Lakkotripis, Amerikan şirketlerinin konuya göstermiş oldukları ilgiye de değindi.



LAKKOTRİPİS’İN TEMASLARI



Gazete, aynı haber içerisinde Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, forum sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamalara da yer verdi.



Habere göre, Lakkotripis, Washington ve özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Enerji İlişkilerinden Sorumlu Koordinatör Sue Saamio ile bir araya geldiği görüşmeden söz etti.



Güney Kıbrıs’ın enerji güvenliğinin güçlendirilmesiyle Amerikan şirketleri tarafından var olan yatırım fırsatlarının ele alındığını söyleyen Lakkotripis “alınan mesaj, desteklerine sahip olduğumuz şeklindedir” ifadesini kullandı.



Lakkotripis açıklamasında ayrıca, enerji konusunda yeni bir grubun var olması nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı’nı bilgilendirme konusunda çalışmaları bulunduğuna da dikkati çekti.



Politis gazetesine göre Lakkotripis, Exxon Mobil yetkilileriyle de bir araya geldi.