Yazdan önce Güney Kıbrıs'ta ilk 5'li görüşme

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, Ürdün ve Irak’ın katılımıyla meclis başkanları düzeyindeki ilk beşli toplantının yaz öncesinde Rum tarafında gerçekleştirileceğini açıkladı.
Fileleftheros’un haberine göre Şilluris açıklamayı heyetiyle birlikte ziyaret etmekte olduğu Mısır’da, Mısır Meclis Başkanı Ali Abdel Aal ile makamında görüşmesi sonrasında yaptı.
Alihtia haberi “Yazdan Önce Kıbrıs’ta… Kıbrıs, Yunanistan, Ürdün, Mısır ve Irak 5’li Görüşmesi” başlığıyla aktardı.