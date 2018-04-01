Yemek açıklamasının hemen ardından yapılmış!

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ev sahipliğinde 16 Nisan’da sosyal içerikli bir yemekte buluşacaklarının açıklanmasının hemen ardından, yeni bir Navtex yayımladığı ileri sürüldü.



Türkiye’nin, liderlerin yemeğinin gerçekleşeceğinin açıklanmasının hemen ardından, sözde Rum MEB’i ile Ege’de ileri sürülen yeni meydan okumalarıyla “güç gösterisi yaptığı” iddiasında bulunan Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin 3 Nisan’da, 13.00-16.00 saatleri arasında, bölgede tatbikat yapacağını iddia etti.



Türkiye’nin yayımladığı yeni Navtex’le “3 Nisan tarihinde, 3 saatliğine, Ağrotur’a 35 kilometre mesafede olan, Kıbrıs’ın güneyindeki bölgeyi tatbikatlar için bağladığını” öne süren gazete “tatbikatın yaklaşık 6 bin metrekarelik bir alan ile Kıbrıs MEB’indeki 6 ve 7’inci parsellerin büyük bölümünü kapsadığını” öne sürdü.



Gazete, Türklerin Ege, Yunan hava sahası ihlallerini sürdürdüklerini de iddialarına ekledi.