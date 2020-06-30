Yeni Bakanlar görevlerini devraldı

Güney Kıbrıs’ta kabine değişikliği kararı sonrasında atanan yeni bakanlar görevlerini devraldılar.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Adalet Bakanı olarak atanan Emili Yioliti ile Savunma Bakanı olarak atanan Haralambos Petridis’in dün düzenlenen törenle görevlerini devraldıklarını yazdılar.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in törende yaptığı konuşmada, eski bakanlar Yonas Nikolau ve Yorgos Savvidis’e verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkürlerini dile getirirken, yeni bakanların ise, devraldıkları zorlu görevi başarıyla yerine getireceklerine yönelik inancını ifade etti.

Gazete, her iki yeni bakanın daha sonra Adalet ve Savunma Bakanlıklarında gerçekleştirilen ayrı ayrı devir teslim törenleriyle görevlerini devraldıklarını belirterek, özellikle Savunma Bakanlığı devir teslim töreninde yapılan açıklamalarda “Türk kışkırtıcılığının sakinleşmeye fırsat tanımadığı” vurgusunun yapıldığını yazdı.

SAVVİDİS BAŞSAVCILIK GÖREVİNİ DEVRALDI

Öte yandan dün Savunma Bakanlığı görevini devreden Yorgos Savvidis, düzenlenen bir diğer devir teslim töreninde Rum Başsavcılığı görevini Kostas Kliridis’den devraldı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, dönem dönem sert çatışmalar içerisine girdiği Kliridis’e dünkü törende teşekkürlerini dile getirdiğini belirtirken, başsavcılık personelinin Kliridis’i uzun süre alkışlaması ve personelden ağlayanların olmasının ise dikkat çekici olduğunu aktardı.

Başsavcı yardımcısı görevine ise Savvas Angelidis atandı.